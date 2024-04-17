Экс-посол Израиля оценил перспективы большой войны на Ближнем Востоке

Обмен ударами между Ираном и Израилем может превратиться уже в полномасштабную войну с участием многих стран региона.

Об этом бывший посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман сказал в интервью РБК-Украина .

"Это все может перейти в большую региональную войну, если не больше. И в этом, кстати, очень заинтересована Россия. Им сейчас выгодны были эти удары Ирана по Израилю, потому что все забыли о том, что есть война в Украине. Опять забыли", - сказал он.

По его словам, не надо преуменьшать силы и возможности Ирана. "То, что они не смогли нанести нам большого ущерба, это наша заслуга. Но это не говорит о том, что у них небо дырявое, это не говорит о том, что они не могут выпустить еще тысячу ракет в нашу сторону", - отметил экс-посол.

Он напомнил, что Ира - это страна, у которой огромный оружейный потенциал. "И ракеты среднего радиуса действия, и баллистические ракеты, которые они сами производят. Это не российского производства, это не северокорейского, это их ракеты, их дроны", - добавил Мил-Ман.

Аркадий Мил-Ман в 2003-2006 годах был послом в Москве, ранее возглавлял дипломатические миссии Израиля в Азербайджане и Казахстане. Сейчас Мил-Ман руководит программой изучения России в израильском Институте исследований национальной безопасности.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, в ночь на 14 апреля Иран попытался атаковать Израиль с помощью 300 беспилотников и ракет. В Израиле заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.

По меньшей мере половина баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю, вышла из строя. Они либо не вылетели при запусках, либо упали после взлета.

По информации журналистов, в США ожидают, что Израиль выберет один из наименее агрессивных вариантов, который может заключаться в ударах вне иранской территории.