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Екс-помічниця звинуватила Байдена в сексуальному насильстві

Новини » В світі     13.04.2020 - 14:25
Екс-помічниця звинуватила Байдена в сексуальному насильстві
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Оточення Байдена заперечує інформацію про насильство

Колишня помічниця Джо Байдена Тара Ріда звинуватила потенційного кандидата в президенти США в сексуальному насильстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

За словами Ріда, насильство відбулося в 1993 році в підвалі офісного будинку Капітолію США. У той час Байден був сенатором.

"Він шепотів мені і одночасно намагався поцілувати мене, він говорив: "Ти хочеш піти куди-небудь ще? Я пам'ятаю, що хотіла сказати "стоп", але я не знаю, сказала я це вголос або просто подумала. Я була заморожена", - повідомила Ріда.

У четвер, 9 квітня, екс-помічниця подала заяву в поліцію про те, що навесні 1993 року вона стала жертвою насильства. До цього Ріда заявляла про "недоречних дотиках", однак не стверджувала, що це було сексуальне насильство.

При цьому співробітники Байдена, які працювали з ним в той час, не змогли підтвердити слова Ріда. За словами його оточення, така поведінка було не характерним для Байдена. Крім цього багато хто з його співробітників не змогли згадати Ріда.

Нагадаємо, раніше сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів. Він був останнім конкурентом Джо Байдена від демократів. Таким чином, тепер ніхто не може перешкодити Байдену стати кандидатом від демократів на виборах президента.

Також Байден повідомляв, що через поширення коронавірусу, кандидата в президенти від Демократичної партії можуть вибрати з онлайн опитування.

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