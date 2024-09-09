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Партизаны показали новую линию обороны россиян в Запорожской области (фото)

Понедельник 09 сентября 2024 16:09
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Партизаны показали новую линию обороны россиян в Запорожской области (фото) Иллюстративное фото: россияне начали строительство вкраплений в Запорожской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Партизаны обнаружили строительство новой линии обороны россиян в Запорожской области. Они боятся продвижения ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Как рассказали партизаны, их агент зафиксировал строительство новой линии обороны российских оккупационных войск в районе Вишневого Запорожской области.

В ходе разведки были обнаружены фортификационные сооружения, окопы, а также инженерная техника, включая экскаваторы, задействованные для укрепления позиций.

"Из-за опасений продвижения ВСУ на отдельных участках фронта российские войска значительно усилили деятельность по созданию дополнительных оборонных рубежей", - говорится в сообщении.

Ситуация в Запорожском направлении

Оккупация Запорожской области российскими войсками началась в начале марта 2022 года после вторжения России в Украину. Российские силы взяли под контроль значительную часть региона, включая города Бердянск, Мелитополь, Энергодар и оккупировали территории вокруг крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре.

Ситуация остается напряженной, особенно вокруг ЗАЭС, поскольку станция используется как стратегический объект и является объектом международных опасений из-за ядерной безопасности.

Вооруженные Силы Украины совершают контрнаступательные действия в попытке освободить регион, но оккупированные территории продолжают оставаться под контролем России. Запорожская область является важным стратегическим регионом через ее промышленный потенциал, доступ к побережью Азовского моря и транспортные артерии.

Пока известно, что российские войска возобновили активные штурмовые действия на Запорожском направлении, в частности в районе Орехова. Это произошло после трехдневной "паузы" у россиян.

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