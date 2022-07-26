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Заступники мера в окупованому Вовчанську перейшли на бік ворога

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Україна, Вівторок 26 липня 2022 16:48
Заступники мера в окупованому Вовчанську перейшли на бік ворога Фото: Прокуратура виявила двох зрадників у Вовчанську (GettyImages_1240339141)
Автор: Ілона Свиридова

Два заступники мера у Вовчанську (Харківська область) перейшли на бік ворога та допомагають встановлювати окупаційну владу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

"На прохання представників країни-агресора підозрювані брали участь у так званих нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним головою тимчасової цивільної адміністрації", - йдеться у повідомлені.

За даними слідства перша заступниця передавала окупантам списки ветеранів АТО/ООС, місцевих активістів та патріотів. Також чиновники займались забезпеченням харчування російських військових, надали житло та допомагають будувати фортифікаційні споруди.

Щодо обох чиновників ведеться розслідування за статтею "Державна зрада".

Нагадаємо, що раніше меру Вовчанську також повідомили про підозру у вчинені державної зради. За даними слідчих він займався виправдовуванням збройної агресії РФ та створював окупаційні органи влади.

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