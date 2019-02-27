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У Литві суд продовжив арешт Палецкісу, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ

Новини » Політика    27.02.2019 - 15:38
У Литві суд продовжив арешт Палецкісу, підозрюваного в шпигунстві на користь РФ
Фото: Альгірдас Палецкіс (Politologas.lt)

Арешт продовжили до кінця квітня 2019

Дільничний суд у Вільнюсі (Литва) продовжив до кінця квітня 2019 року арешт підозрюваного в шпигунстві на користь Російської Федерації (РФ) Альгірдаса Палецкіса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Альгірдас Палецкіс перебуває під вартою ще з жовтня 2018 за здійснення збору інформації на замовлення російських спецслужб.

Його затримали на місці злочину.

Нагадаємо, у рамках розслідування щодо ймовірного шпигунства на користь Росії підозри висунули неназваній "цілій мережі осіб", зокрема, колишньому голові "Соціалістичного народного фронту" Палецкісу.

Під час проведення розслідування була виявлена "ціла мережа осіб, діяльність яких становить загрозу національній безпеці".

У той же час директор Департаменту держбезпеки Дарюс Яунишкис сказав, що мета цих незаконних дій - вплив на політичні процеси в Литві.

Також раніше вільнюський мер Ремігіюс Шимашюс звертався до литовського Департаменту державної безпеки для перевірки діяльності "Будинку Москви" у Вільнюсі і просив дати оцінку, чи не становить він загрозу для національної безпеки.

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