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НАБУ завершило розслідування щодо свідка по справі "Краян"

Новини » Суспільство    25.10.2019 - 16:35
НАБУ завершило розслідування щодо свідка по справі "Краян"
Фото: завод "Краян" (facebook.com.sap.gov.ua)

Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту обвинувальний акт буде направлено до суду

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування у відношенні свідка, який відмовився від дачі свідчень у справі про розкрадання 92 млн грн заводу "Краян". Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За інформацією НАБУ, підозрюваний, якого викликали на допит в якості свідка, безпідставно відмовився від дачі показань.

"Особа відмовилася свідчити, посилаючись на ст. 63 Конституції України. Що, на думку слідства, було безпідставним та необґрунтованим, оскільки свідок не був членом сім'ї або близьким родичем обвинувачених у кримінальному провадженні по заводу "Краян". 25 жовтня 2019 цій особі і його захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. По завершенню обвинувальний акт направлять в суд для розгляду по суті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру свідку по справі "Краян", який двічі відмовився від дачі показань.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ і САП підозрюють чиновників міськради Одеси в розкраданні 185 млн гривень коштів місцевого бюджету при купівлі будівлі заводу "Краян". Пізніше стало відомо, що НАБУ в рамках відміни статті про незаконне збагачення закрила кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення Труханова.

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