Екс-нардепа Семенченка залишили під вартою без можливості внесення застави

Адвокат Владислав Добош повідомив, що суд відхилив клопотання захисту.

"Відмовили захисту у зміні запобіжного заходу… Дана стаття передбачає обов’язкову альтернативу, але альтернативу у вигляді застави суд не застосовує і не пом’якшує на даний час, що ми вважаємо є ознакою впливу на суд з боку зацікавлених осіб", - розповів адвокат.

За його словами, ухвала суду не підлягає оскарженню у зв’язку з тим, що вона є рішенням на клопотання захисту.