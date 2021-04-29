Екс-нардепа Семенченка залишили під вартою без можливості внесення застави

Печерський районний суд Києва залишив під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, обвинуваченого в створенні приватної військової компанії. Суд виключив можливість альтернативи у вигляді внесення застави.
Про це пише "Радіо Свобода".
Адвокат Владислав Добош повідомив, що суд відхилив клопотання захисту.
"Відмовили захисту у зміні запобіжного заходу… Дана стаття передбачає обов’язкову альтернативу, але альтернативу у вигляді застави суд не застосовує і не пом’якшує на даний час, що ми вважаємо є ознакою впливу на суд з боку зацікавлених осіб", - розповів адвокат.
За його словами, ухвала суду не підлягає оскарженню у зв’язку з тим, що вона є рішенням на клопотання захисту.
Нагадаємо, 7 квітня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під арештом Семенченка.
Нагадаємо, за версією слідства Семенченко, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, в яку через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.
Слідство вважає, що "ПВК Семенченко" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, наприклад з Іраком, Сирією і Афганістаном, на предмет організації поставок зброї.
Раніше повідомлялося, що 26 березня Печерський районний суд міста Києва ухвалив заарештувати на 2 місяці без права внесення застави Семена Семенченка.