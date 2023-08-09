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У экс-нардепа из "Партии регионов" провели обыски по делу об отмывании денег

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Украина, Среда 09 августа 2023 12:37
У экс-нардепа из "Партии регионов" провели обыски по делу об отмывании денег Фото: у бывшего нардепа-регионала прошли обыски (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители провели обыски у бывшего нардепа из запрещенной "Партии регионов". Он причастен к схеме отмывания незаконно полученных денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ и пресс-службу Государственного бюро расследований.

Фигурантом дела является бывший народный депутат Украины I, III = VII созывов, экс-замглавы фракции запрещенной "Партии регионов". Правоохранители проверяют его причастность к отмыванию 500 млн гривен, полученных преступным путем.

Также проверяется информация об уклонении нардепом от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн гривен.

Обыски прошли у руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе оффшорных. По данным следствия, через эти фирмы нардеп мог проводить сделки по отмыванию "доходов".

СБУ и ГБР открыли уголовное производство по:

  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
  • ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Бывшему нардепу грозит до 12 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Фото: у бывшего нардепа-регионала прошли обыски (t.me/SBUkr)

Как сообщало РБК-Украина, нардепа Анатолия Гунько от партии "Слуга народа" поймали на взятке. По данным следствия, он вместе с сообщниками пытался "продать" землю Национальной академии аграрных наук.

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