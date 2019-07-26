Екс-начальника поліції Одеської обл. просять арештувати з альтернативою застави

Фото: Дмитро Головін (mvs.gov.ua)

Прокурори вимагають заставу в розмірі 22 млн гривень

Прес-секретар керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Костолюб заявила, прокурори просять взяти під арешт колишнього керівника поліції Одеської області Дмитра Головіна з альтернативою застави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За її словами, прокурори вимагають заставу в розмірі 22 млн гривень (870 тис. доларів).

Крім того, Костолюб заявила, що в ході обшуків вдома в Головіна знайшли 26 тис. євро і 13 тис. доларів готівкою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що затриманому екс-голові Національної поліції Одеської області Дмитру Головіну повідомлено про підозру ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, Головіна і Гейко звинувачують у продажу контрафактних сигарет, які були речовими доказами по одній з кримінальних справ.

Так, в четвер вранці правоохоронці затримали колишнього начальника поліції Одеської області Головіна.

У листопаді 2016 року Дмитро Головін став начальником Головного управління Нацполиции Одеської області. Заступник голови МВС Сергій Яровий підкреслював, що "Головін - досвідчений фахівець, що має досвід оперативної роботи у регіонах нашої країни".