Екс-керівника поліції Одеської обл. затримали за продаж речових доказів

Колишнього керівника управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна обвинувачують у продажі контрафактних цигарок, які були речовими доказами. Про це у ході прес-конференції повідомив заступник директора Одеського територіального управління НАБУ Олексій Нижниченко.

За його словами, Головіну та його колишньому заступнику Костянтину Гейку повідомлено про підозру.

"Детективи НАБУ і департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції… викрили чотирьох осіб, які незаконно заволоділи великої партією цигарок, раніше вилучених з обігу. Йдеться про екс-керівника Національної поліції в Одеській області, його першого заступника, а також про двох керівників приватних підприємств. Їм всім повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", - поінформував представник НАБУ.

Нижниченко підкреслив, що зараз вирішується питання про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу.

Так, підприємці у змові з колишнім керівництвом поліції в 2017 році заволоділи сімома контейнерами тютюнових виборів, які проходили як речовий доказ по одному з кримінальних проваджень. Зокрема, вартість вилучених цигарок сягала до 50 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці в четвер вранці затримали колишнього начальника поліції Одеської області Головіна і його екс-заступника Гейка.

Як писало РБК-Україна раніше, в листопаді 2016 року Дмитро Головін став начальником Головного управління Нацполіціі Одеської області. Заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий підкреслював, що "Головін - досвідчений фахівець, який має досвід оперативної роботи в регіонах нашої країни".

Додамо також, у серпні 2017 року правоохоронці на великому хабарі затримали начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника.