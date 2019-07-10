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Екс-начальника Закарпатської митниці підозрюють у привласненні 13 млн грн

Новини » Надзвичайні події    10.07.2019 - 17:12
Екс-начальника Закарпатської митниці підозрюють у привласненні 13 млн грн
Ілюстративне фото (zak sfs gov ua)

Екс-начальник Закарпатської митниці нібито привласнив 30% від загальної вартості реконструкції поста "Ужгород"

Колишнього начальника Закарпатськой митниці Державної фиксальной служби (ГФС) підозрюють у привласненні майже 13 млн гривень під час реконструкції митного поста "Ужгород". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомляється, оперативники Управління захисту економіки в Закарпатській області, детективи Слідчого управління поліції Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів, а також осіб причетних до злочину.

"Злочинну схему організував екс-начальник Закарпатської митниці ГФС (зараз займає посаду заступника начальника митниці ГФС в Херсонській області, АРК та місті Севастополі) та керівник комерційної структури разом зі своїм батьком", - йдеться в повідомленні.

Слідством було встановлено, що на рахунки товариства безпідставно було перераховано 30% від загальної вартості реконструкції мосту як передоплата за роботи.

Підозрюваний підписав та завірив печаткою акти виконаних робіт, знаючи про те, що виконавець грубо порушив календарний графік виконання робіт і навіть не почав реконструкцію митного поста "Ужгород".

При цьому підозрюваний особисто дав вказівку перерахувати кошти підприємству за виконані роботи - передоплату 12,7 млн грн. Загальна вартість робіт склала 47 млн грн. Отримані кошти конвертував у готівку через фіктивні фірми.

"Сьогодні, 10 липня, колишньому начальнику Закарпатської митниці було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ДБР проводить обшуки в територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. Слідчі викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь співробітники ГФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі "послуги" свій відсоток.

Крім того, виконуючий обов'язки голови ГФС Олександр Власов звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць.

В. о. глави ДФС звільнив керівників чотирьох митниць Зеленський підписав указ про синхронізацію баз митниць з сусідніми країнами
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