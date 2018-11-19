Экс-министра МВД Захарченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен

Фото: Виталий Захарченко (УНИАН)

ГПУ также подозревает окружение Захарченко в создании фиктивного банка для прикрытия отмывания денег

Виталия Захарченко - бывшего министра внутренних дел Украины времен президентства Виктора Януковича - подозревают в отмывании 10 млрд гривен через фиктивный банк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ИФ-Украина".

В частности, недавно Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре Украины к документам "Смартбанка", через который проводились финансовой операции Захарченко и его окружение.

По информации Генеральной прокуратуры, у следствия есть основания считать, что "Смартбанк" создали для прикрытия нелегальной деятельности. В том числе - для уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что 25 мая 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Смартбанк", который был отнесен к категории неплатежеспособных. Основанием стала непрозрачность структуры собственности банка.

Отметим, в мае 2018 года Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении экс-министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.

Напомним, в марте 2018 года стало известно, что Служба безопасности совместно с прокуратурой АР Крым блокировала подрывную деятельность против Украины участников антиукраинской сети, причастных к организации провокационных акций на заказ России. Финансирование осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко.

Добавим, что Виталий Захарченко считается одним из кураторов разгона Євромайдану в ноябре 2013 года. После Революции достоинства он уехал в Россию и сейчас находится в розыске Службы безопасности Украины.