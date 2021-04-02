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Кабмін створив Національний фонд інвестицій: чим він займеться

Новость на русском → Україна, П'ятниця 02 квітня 2021 13:53
Кабмін створив Національний фонд інвестицій: чим він займеться Фото: Кабмін створив Націнвестфонд (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів створив державне підприємство "Національний фонд інвестицій України" ("Націнвестфонд"). Також уряд затвердив статут ДП.

Про це повідомляє урядовий портал.

Фонд було створено за дорученням президента.

"Метою діяльності "Націнвестфонду" є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України", - вказано у повідомленні.

Відповідно до статуту, підприємство буде займатися:

  • залученням та концентрацією фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;
  • фінансуванням та реалізацією пріоритетних інвестиційних проектів;
  • залученням інвестицій;
  • підготовкою інвестиційних та інших проектів;
  • управлінням об’єктами власності відповідно до закону;
  • утворенням інвестиційних фондів, буде брати участь в інвестиційних фондах;
  • буде брати участь у спільній діяльності;
  • братиме участь у соціально значущих проектах.

Нагадаємо, 19 березня глава держави Володимир Зеленський розпорядився створити національний фонд інвестицій.

Як писало РБК-Україна, раніше в Україні набув чинності закон про "інвестиційних нянь".

Він гарантує підтримку українським та іноземним інвесторам, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро, і які створюють не менше 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена.

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