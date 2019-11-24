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Екс-мер Нью-Йорка зібрався перешкодити Трампу переобратися в 2020

Новини » Політика     24.11.2019 - 12:31
Екс-мер Нью-Йорка зібрався перешкодити Трампу переобратися в 2020
Фото: Майкл Блумберг (wikimedia.org)

Блумберг не буде приймати політичних пожертв

Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг не збирається дозволити президенту США Дональду Трампу переобратися на цю посаду на виборах 2020 року. Про це заявив агентству Associated Press головний радник магната Говард Вольфсон.

За словами Вольфсона, Блумберг "зробить все, що потрібно для перемоги над Дональдом Трампом".

Крім цього, радник сказав, що Блумберг не буде приймати політичних пожертв і відмовиться від президентської зарплати - в тому випадку, якщо стане главою Білого дому.

"За все своє життя він ніколи не брав політичних пожертв. Він не збирається починати цього", - підкреслив Вольфсон.

За даними американських ЗМІ, видання Forbes оцінює стан Блумберга в більш ніж 54 млрд доларів.

Нагадаємо, 9 листопада Блумберг подав документи для участі у праймеріз Демократичної партії в американському штаті Алабама. Внутрішньопартійні вибори Демпартії в штаті Алабама заплановано на 3 березня 2020 року.

Хоча у березні цього року американський мільярдер і екс-мер Нью-Йорка Майкл Блумберг заявив, що не буде висувати свою кандидатуру на виборах президента США в 2020 році.

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