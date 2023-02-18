Экс-командующий США допустил удачное контрнаступление ВСУ летом, но есть нюанс

Украинские войска смогут отбросить российские войска еще дальше уже летом, но это будет зависеть от поставок оружия и стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса, приводимое CNN.

"Для успеха потребуется успешная общевойсковая война - взаимодополняющий подход, при котором несколько видов боевых единиц поддерживают друг друга", - говорится в заявлении.

По его словам, нынешним летом украинские силы смогут перерезать сухопутный коридор в Крым.

"Если перерезать его, то можно будет начать изоляцию Крыма, можно будет уменьшить его как узел материально-технического обеспечения, а затем можно разделить российские силы. И тогда, если разрушить мост через Керченский пролив, то действительно россиян изолируют", - добавил он.

Петреус сказал, что, если этот сценарий сработает, в сочетании с оружием большой дальности для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. На войне будет совсем другая динамика. Если российские потери продолжат накапливаться, в какой-то момент Кремль должен будет признать, что война неустойчива на поле боя. И если мир продолжит усиливать экономический, финансовый и экспортный контроль, то ситуация станет еще более неустойчивой.

Экс-командующий США добавил, что украинские военные смогут добиться таких общевойсковых эффектов, которых не достигли россияне.