Екс-капітан "Шахтаря" може повернутися в збірну Хорватії

Про це його просить особисто Лука Модріч

Бывший капитан донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии Дарио Срна может возобновить карьеру в национальной команде, которую он завершил в 2016 году. Как сообщает Sportske Novosti, об этом защитника просит лично обладатель Золотого мяча-2018 Лука Модрич.

Это связано с тем, что главный тренер хорватов Златко Далич сейчас испытывает серьезные проблемы на позиции левого защитника. Шиме Врсалько, вероятно, будет отсутствовать до конца года после операции на колене. Динамовец Йосип Пиварич также перенес операцию в этом месяце и будет отсутствовать в течении длительного периода времени. Также проблемы со здоровьем испытывает Деян Ловрен.

Срна дебютировал за сборную Хорватии в 2002 году. За это время футболист провел 134 матча в составе "шашечных", в которых отметился 22 голами.

Напомним, Срна, выступавший на протяжении 15 лет за "гоняков", стал игроком клуба итальянской Серии А - "Кальяри".