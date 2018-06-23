Срна став гравцем "Кальярі"

В чемпіонат Італії футболіст перебрався як вільний агент

Захисник Даріо Срна, який раніше протягом 15 років виступав за донецький "Шахтар", перейшов в клуб італійської Серії А "Кальярі". Про це повідомляє офіційний сайт сардінійцев.

Контракт 36-річного футболіста розрахований на один рік з можливістю продовження ще на один, розмір зарплати гравця не уточнюється. В італійський клуб Срна перебрався як вільний агент.

На даний момент хорватський захисник дискваліфікований за вживання допінгу. Термін дискваліфікації закінчується 23 серпня.

Срна виступав за "гірників" з 2003 року. За цей час футболіст провів за клуб

536 матчів і забив 49 голів. У складі українського клубу Срна став володарем Кубка УЄФА в сезоні 2008/09.