Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Срна став гравцем "Кальярі"

НовиниСпорт    23.06.2018 - 13:07
Фото: Даріо Срна (twitter.com/CagliariCalcio)
Фото: Даріо Срна (twitter.com/CagliariCalcio)

В чемпіонат Італії футболіст перебрався як вільний агент

Захисник Даріо Срна, який раніше протягом 15 років виступав за донецький "Шахтар", перейшов в клуб італійської Серії А "Кальярі". Про це повідомляє офіційний сайт сардінійцев.

Контракт 36-річного футболіста розрахований на один рік з можливістю продовження ще на один, розмір зарплати гравця не уточнюється. В італійський клуб Срна перебрався як вільний агент.

На даний момент хорватський захисник дискваліфікований за вживання допінгу. Термін дискваліфікації закінчується 23 серпня.

Срна виступав за "гірників" з 2003 року. За цей час футболіст провів за клуб
536 матчів і забив 49 голів. У складі українського клубу Срна став володарем Кубка УЄФА в сезоні 2008/09.

Не вважаю Мораеса ключовим футболістом "Динамо", - Ребров "Шахтар" підписав екс-гравця "Динамо" Мораеса
Теги публікації: Шахтар, чемпионат Италии, Дарио Срна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся