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ЦВК виключила зі списку скандального кандидата від Опоплатформи

Новини » Вибори 2019    19.07.2019 - 20:54
ЦВК виключила зі списку скандального кандидата від Опоплатформи
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

ЦВК виключила Дмитра Торнера з виборчого списку

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію кандидата у народні депутати під час виборів у Верховну раду Дмитра Торнера, включеного у виборчий список партії "Опозиційного платформа - За життя". Про це повідомила прес-служба комісії за підсумками засідання.

ЦВК виключила Торнера з виборчого списку під №44.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і в. о. голови СБУ Іван Баканов закликали голову ЦВК Тетяну Сліпачук зняти з виборів у Верховну раду фальшивого кандидата Дмитра Торнера, який переховувався від міжнародного правосуддя.

Чоловік, починаючи з 2007 року, на підставі підроблених документів отримав п'ять паспортів громадянина України на різні прізвища і з різними анкетними даними. Також зловмисник отримав чотири паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Торнер фактично є громадянином Молдови Некрасовим Дмитром, який перебував у розшуку правоохоронних органів цієї країни за вчинення злочину, передбаченого ст. 317 ("Втеча з місць ув'язнення") КК Республіки Молдова.

18 липня 2019 року за результатами перевірки Державної міграційної служби України законності процедури оформлення вищевказаних паспортних документів всі зазначені паспорта громадянина України були визнані недійсними та підлягають вилученню та знищенню.

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