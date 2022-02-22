"Вільярреал" – "Ювентус": анонс матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Іспанський "Вільярреал" прийме туринський "Ювентус" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У паралельному поєдинку зійдуться лондонський "Челсі" та французький "Лілль".
Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.
"Вільярреал" – "Ювентус"
22 лютого, 22:00, Вільярреал, "Ель Мадригал", телетрансляція на MEGOGO
Друга "вісімка" команд візьме старт у плей-офф Ліги чемпіонів цього тижня. На арагонській землі зустрінуться команди зі схожими проблемами. І "Вільярреал", і "Ювентус" непереконливо виступають на внутрішній арені, виглядаючи слабкими ланками кола претендентів на місце в топ-4.
Щоправда, в єврокубках обидві команди виглядають потужно. Та ж "Жовта субмарина" вже залишила за бортом міцну "Аталанту", а туринці завершили першими в квартеті з "Челсі". З тих пір "Стара синьйора" стала сильнішою. Як мінімум, кадрово. Зимові новачки Закарія і Влаховіч швидко влилися в гру й вже роблять різницю.
Для сербського форварда Ліга чемпіонів – новий виклик. Досі він у головному єврокубку ніколи не грав. Та з тиском обставин Влаховіч вміє ладнати. За "Юве" він забив у першому ж матчі після трансферу за 70 мільйонів. Та ж історія із Закарія.
Протиставити туринцям "Вільярреал" передусім повинен організованість. Унаї Емері уславився як скрупульозний тактик, який здатен знайти "протиотруту" для будь-якого суперника. "Жовтій субмарині" лишень треба дослухатися до настанов "Короля Ліги Європи".
Травмовані: Пенья, Коклен, Х. Морено – Ругані, Пеллегріні, К'єза, Дибала
Під питанням: Бонуччі, К'єлліні, Бернардескі (всі – "Ювентус")
Орієнтовні склади на матч "Вільярреал" – "Ювентус"
"Вільярреал": Рульї – Фойт, Альбіоль, Торрес, Пераса – Чуквуезе, Капу, Парехо, А. Морено – Ло Чельсо, Данджума
"Ювентус": Щенсни – Даніло, де Лігт, Алекс Сандро, Де Шільйо – Закарія, Локателлі, Рабйо – Куадрадо, Влаховіч, Мората
Прогноз РБК-Україна Sport – 1:2
На папері "Ювентус" виглядає фаворитом протистояння. "Стара синьйора" якісно підсилилася взимку та має 7-матчеву серію без поразок. Інша справа, що ігрові проблеми туринців тренерський штаб не поборов повністю. Обидві команди страждають від кволої реалізації моментів і кадрових втрат, тож долю двобою може вирішити одна-дві результативні помилки.
До слова, напередодні київське "Динамо" перемогою завершило третій тренувальний збір у Туреччині.
Крім того, раніше підбили підсумки спортивного тижня 14-20 лютого в Україні та світі.