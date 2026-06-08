Экс-глава Верховного Суда Князев пошел на сделку по громкому делу о взятке

Экс-глава Верховного Суда Всеволод Князев получил 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества после заключения сделки со следствием и признания вины во взяточничестве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 8 июня утвердил соглашение между прокурором САП и Князевым. Обвиняемый полностью признал свою вину в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он также согласился предоставить обличительные показания в отношении соучастников.
Согласно приговору, ему назначено 5 лет реального лишения свободы. Кроме того, экс-чиновника лишили права занимать должности в судебных и правоохранительных органах сроком на три года.
Решение суда предусматривает конфискацию недвижимости осужденного - квартиры и дома. В пользу государства также взыщут более 200 тысяч долларов его личных сбережений и применят специальную конфискацию к 1,24 млн долларов, которые были предметом взятки.
Также в рамках утвержденного соглашения бывший чиновник направит более 1,1 млн долларов на поддержку украинской армии через фонд "Вернись живым". Общий экономический эффект для государства от этого дела оценивается в более 2,5 млн долларов, что составляет более 113 млн гривен.
В САП отметили, что соглашение о признании виновности является шагом для обеспечения неотвратимости наказания, а не "откупом". Правоохранители отмечают, что это позволяет сэкономить ресурсы и время во время войны.
Напомним, 15 мая 2023 года правоохранители задержали тогдашнего председателя Верховного суда Всеволода Князева во время получения взятки в размере 2,7 млн долларов. На момент задержания он возглавлял Верховный суд.
На следующий день пленум Верховного суда принял решение о досрочном прекращении его полномочий. Князев также был уволен с должности председателя суда.
Впоследствии, 31 января 2024 года, Князев вышел из СИЗО после внесения залога. Накануне его размер уменьшили до 18,168 млн гривен. Это уже был седьмой случай снижения суммы залога по этому делу.
Отметим, 19 мая НАБУ и САП провели масштабные обыски в Верховном Суде в рамках дела о коррупции. Они осуществлялись по месту работы, жительства и в авто ряда действующих и бывших судей.