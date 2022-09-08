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"Зливав" окупантам позиції українських військових. СБУ затримала жителя Миколаєва

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Миколаїв, Четвер 08 вересня 2022 10:57
"Зливав" окупантам позиції українських військових. СБУ затримала жителя Миколаєва Фото: СБУ затримала жителя Миколаєва, який "зливав" окупантам дані про ВСУ (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

У Миколаєві затримали місцевого жителя, який збирав і передавав ворогові дані про місцезнаходження військовослужбовок і техніки ВСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Підозрюваний не сприймав державну владу в Україні і сповідував ідеї проросійської спрямованості. З метою надання допомоги державі-агресору у веденні агресивної війни проти України він передавав через месенджер координати розташування і дані про кількісний склад військових формувань ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зрадника мобільний телефон, в якому містяться докази протиправної діяльності.

Чоловіка затримано, йому повідомлено про підозру за ч.3 ст. 114 КК України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила чотирьох колаборантів, які зайняли "посади" у псевдоорганах на окупованій частині Запорізької області.

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