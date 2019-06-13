Екс-главу канцелярії прем'єра Польщі засудили у справі Смоленської катастрофи

Суд Польщі визнав екс-керівника Канцелярії прем'єр-міністра країни Томаша Арабського винним в тому, що він, всупереч своїм обов'язкам, не вжив заходів для забезпечення безпеки візиту президента країни Леха Качинського до Смоленська 10 квітня 2010 року. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на "Радіо Польща".

Зазначено, що Арабський "дозволив користуватися спеціальним повітряним транспортом, знаючи, що в Смоленську немає аеропорту, де може бути здійснена посадка, що викликало реальну небезпеку".

За рішенням суду він засуджений до 10 місяців позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на два роки. Секретар канцелярії прем'єр-міністра по тій же справі засуджено до шести місяців позбавлення волі з відстрочкою на рік, решту обвинувачених суд виправдав.

Звинувачення проти екс-керівника Канцелярії та інших чиновників було висунуто в 2016 році. За словами адвоката Арабської, в обов'язки його підзахисного не входили ні вибір місця приземлення, ні перевірка стану аеропорту.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року в авіакатастрофі літака, що розбився неподалік від Смоленська, загинули 96 осіб, у тому числі президент Лех Качиньський.

Нещодавно голова підкомісії з питань повторного розслідування авіакатастрофи поблизу Смоленська Антоні Мацеревич заявив, що результати досліджень британської лабораторії підтвердили висновки польської підкомісії з розслідування причин смоленської катастрофи.