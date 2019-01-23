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Екс-голову Держекоінспекції судитимуть за декларування недостовірної інформації

Новини » Політика    23.01.2019 - 11:29
Екс-голову Держекоінспекції судитимуть за декларування недостовірної інформації
Фото: Андрій Заїка (facebook.com.sap.gov.ua)

Заїка не задекларував майна на загальну суму понад 27 млн грн

Прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Державної екологічної інспекції України Андрія Заїки, підозрюваного у декларуванні завідомо недостовірної інформації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП на сторінці у Facebook.

Встановлено, що перебуваючи на посаді (з травня 2015 року по лютий 2017 року), приховуючи свій дійсний майновий стан, посадовець вніс недостовірні відомості до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Так, голова Держекоінспекції не задекларував майна на загальну суму понад 27 млн гривень, серед яких декілька земельних ділянок в Київській області, АР Крим, дороговартісну квартиру в центральній частині міста Києва, автомобіль та корпоративні права цілого рядку суб’єктів господарювання.

"На сьогодні обвинувальний акт за ст. 366-1 КК України скеровано до Печерського районного суду столиці для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.

За вказаною статтею закон передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Екс-голову Держекоінспекції судитимуть за декларування недостовірної інформації

Нагадаємо, у травні 2018 року Національне агентство з протидії корупції повідомило, що направить в Національне антикорупційне бюро висновки про повній перевірці декларацій за 2015 і 2016 роки екс-голови Державної екологічної інспекції Андрія Заїки.

20 жовтня 2018 року НАБУ спільно з прокурорами САП повідомили про підозру колишньому керівнику Держекоінспекції за незадеклароване майно на 60 млн грн. 

НАЗК виявило недостовірні дані у деклараціях 5 посадовців
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