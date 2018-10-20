НАБУ повідомило про підозру екс-керівнику Держекоінспекції

Фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

Екс-керівник Держекоінспекції не задекларував майно на 60 млн грн

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили про підозру колишньому керівнику Державної екологічної інспекції України (Держекоінспекції) за незадеклароване майно на 60 млн грн. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Напередодні в п'ятницю екс-чиновнику було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

"За версією слідства, вказана особа, займаючи посаду в центральному органі виконавчої влади, подала завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 і 2016 роки, а також перед звільненням", - сказано в повідомленні.

Зокрема, як встановили детективи НАБУ, в електронній декларації за 2015 рік колишній чиновник не зазначив відомості щодо майна на загальну суму понад 3 млн 774 тис. грн, а у е-декларації за 2016 рік - на загальну суму понад 29 млн 616 тис. грн.

Крім того, в декларацію, подану перед звільненням із займаної посади, екс-посадовець не вніс відомості про майно на загальну суму близько 27 млн 963 тис. грн.

"Сукупний розмір незадекларованого майна особи перевищує 60 млн грн", - сказано в повідомленні.

Досудове розслідування за вказаними фактами детективи НАБУ здійснюють з квітня 2017 року.

Нагадаємо, в травні Національне агентство з протидії корупції (НАПК) повідомило, що направить в Національне антикорупційне бюро висновки про повній перевірці декларацій за 2015 і 2016 роки екс-голови Державної екологічної інспекції Андрія Заїки.

Зокрема, зазначалося, що в декларації 2015 року, він не задекларував автомобілі дружини Mazda 5 і матері Nissan Qashqai і дохід від продажу свого прогулянкового катера.

Також Заїка не вказав власну земельну ділянку в Ялті, ділянка дружини у Київській області та 3 земельних ділянки матері у Київській і Чернігівській областях.

Зазначимо, Андрія Заїки звільнили з посади голови Державної екологічної інспекції України від 22 лютого 2017 року.

Раніше уряд доручив провести службове розслідування щодо діяльності Заїки в посаді, і чиновника тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.