Екс-главреду "РИА Новости" Вишинському продовжили арешт до 8 квітня

Вишинського звинувачують у державній зраді

Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей директору "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 8 апреля 2010. Об этом написал его адвокат Андрей Доманский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания Кириллу Вышинскому до 08.04.2019 года", - написал Доманский.

Отметим, Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года, ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в ходе обысков у него обнаружили российский паспорт.

Напомним, 17 января к адвокату Вышинского пришли с обысками сотрудники Генеральной прокуратуры Украины. Адвокат Андрей Доманский рассказал, что в этот же день в суде было назначено рассмотрение дела о продлении содержания под стражей Вышинского. Поэтому он связывает обыски с его правозащитной деятельностью.

З1 января Херсонский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на продление ареста Кирилла Вышинского.