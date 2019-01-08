Экс-тренер "Арсенала" Венгер может возглавить сборную Катара

Фото: Арсен Венгер (arsenal.com)

Специалисту хотят доверить команду для подготовки к домашнему ЧМ-2022

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, который уже более полугода находится без работы, может возглавить сборную Катара. Об этом сообщает France Football.

По информации источника, катарская футбольная федерация хочет пригласить именитого и опытного специалиста для того, чтобы подготовитить национальную команду к домашнему чемпионату мира, который состоится в 2022 году. Отмечается, что 69-летний Венгер является главной кандидатурой на эту должность.

В данный момент главным тренером команды является испанец Феликс Санчес, который с 2006 года работал в молодежных академиях и юниорских сборных Катара.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. За это время французский наставник у руля клуба выиграл 17 трофеев. Под его руководством команда сыграла 829 матчей, что является абсолютным рекордом для чемпионата Англии.

В 2006 году Арсен Венгер был включен в Зал славы английского футбола.

Напомним, новым главным тренером "Арсенала" был назначен бывший главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" испанец Унаи Эмери.