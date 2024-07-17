Экс-главе Верховного суда Князеву продлили меру пресечения
Бывшему главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву продлили меру пресечения. Суд продлил срок действия возложенных на него процессуальных обязанностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда.
Князев, согласно возложенным на него обязанностям, должен:
- прибывать по каждому требованию к следователю (детектива), прокурору и суду;
- не оставлять без разрешения следователя (детектива), прокурора или суда за пределы территории Украины;
- сообщать следователю (детектива), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с определенными в определении суда лицами;
- сдать на хранение в ГУ ГМС в Киеве свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Мера пресечения продлена до 17 сентября 2024 года включительно.
Следующее подготовительное судебное заседание по этому делу назначено на 30 июля 2024 года.
Дело Князева
Напомним, в мае 2023 года главу Верховного суда Всеволода Князева разоблачили на взятке в размере 2,7 млн долларов. Взятка была связана с делом бизнесмена Константина Жеваго о Полтавском горно-обогатительном комбинате.
Князева лишили полномочий и отстранили от правосудия.
Недавно, по данным источников РБК-Украина, Всеволода Князева обнаружили на пропускном пункте у границы с Румынией. Он находился в автомобиле на месте пассажира.
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