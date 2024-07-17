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Екс-главі Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід

Київ, Середа 17 липня 2024 15:37
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Екс-главі Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід Фото: Всеволод Князєв (pravo ua)
Автор: Наталія Юрченко

Колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву продовжили запобіжний захід. Суд продовжив термін дії покладених на нього процесуальних обов’язків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду.

Князєв, згідно з покладеними на нього обов'язків, повинен:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
  • не залишати без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду межі території України;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
  • здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Запобіжний захід продовжили до 17 вересня 2024 року включно.

Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначене на 30 липня 2024 року.

Справа Князєва

Нагадаємо, у травні 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва викрили на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Хабар був пов'язаний зі справою бізнесмена Костянтина Жеваго про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

Князєва позбавили повноважень та відсторонили від здійснення правосуддя.

Нещодавно, за даними джерел РБК-Україна, Всеволода Князєва виявили на пропускному пункті біля кордону з Румунією. Він перебував в автомобілі на місці пасажира.

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