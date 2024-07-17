Екс-главі Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду.

Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначене на 30 липня 2024 року.

Князєв, згідно з покладеними на нього обов'язків, повинен:

Справа Князєва

Нагадаємо, у травні 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва викрили на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Хабар був пов'язаний зі справою бізнесмена Костянтина Жеваго про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.

Князєва позбавили повноважень та відсторонили від здійснення правосуддя.

Нещодавно, за даними джерел РБК-Україна, Всеволода Князєва виявили на пропускному пункті біля кордону з Румунією. Він перебував в автомобілі на місці пасажира.

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