Екс-главі Верховного суду Князєву продовжили запобіжний захід
Колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву продовжили запобіжний захід. Суд продовжив термін дії покладених на нього процесуальних обов’язків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду.
Князєв, згідно з покладеними на нього обов'язків, повинен:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;
- не залишати без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду межі території України;
- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватись від спілкування із визначеними в ухвалі суду особами;
- здати на зберігання до ГУ ДМС у м. Києві свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
Запобіжний захід продовжили до 17 вересня 2024 року включно.
Наступне підготовче судове засідання у цій справі призначене на 30 липня 2024 року.
Справа Князєва
Нагадаємо, у травні 2023 року голову Верховного суду Всеволода Князєва викрили на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Хабар був пов'язаний зі справою бізнесмена Костянтина Жеваго про Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат.
Князєва позбавили повноважень та відсторонили від здійснення правосуддя.
Нещодавно, за даними джерел РБК-Україна, Всеволода Князєва виявили на пропускному пункті біля кордону з Румунією. Він перебував в автомобілі на місці пасажира.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.