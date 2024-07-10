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На Закарпатье на пограничном посту обнаружили экс-главу Верховного суда Князева, - источник

Среда 10 июля 2024 23:13
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На Закарпатье на пограничном посту обнаружили экс-главу Верховного суда Князева, - источник Фото: экс-председатель Верховного суда Всеволод Князев (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатье на контрольном посту рядом с границей с Румынией обнаружили экс-главу Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По словам источника, Князев находился в автомобиле, но на месте пассажира.

В то же время, закарпатский журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале написал, что Князева задержали и он в пограничном подразделении "Солотвине". Однако, по данным источника, экс-председателя Верховного суда не задерживали, но о происшествии пограничники сообщили в ТЦК и полицию.

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