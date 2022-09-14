Ексголові Укрексімбанку призначили штраф у 3400 гривень за напад на журналістів

Вирок оголошував суддя Микола Дідик. Колишнього голову правління Укрексімбанку Мецгера визнали винним за ч. 1 та ч. 3 статті 171 ККУ. Йому призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Також суд визнав винуватими ексдиректора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та ексначальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова (за ч. 1 та ч. 2 статті 171 та ч. 1 статті 126 ККУ). Їх оштрафували на 1700 гривень.

Мецгер у коментарі ЗМІ заявив, що незгодний з рішенням суду, але поки не впевнений, чи буде подавати апеляцію. Також він розповів про свої наміри обіймати державні посади в майбутньому.

"Якщо буде така нагода, буде в мене таке бажання, я буду потрібен державі - так, буду. Якщо не потрібен, то не буду. Але я вважаю, що в мене достатньо є навичок, скілів, які можуть бути потрібні державі ще", - сказав Мецгер.

Постраждалі журналісти незгодні з вироком та діями прокуратури.

"Я хочу відзначити, що ми не дуже задоволені діями прокуратури в цій кримінальній справі. Бо десь із кінця жовтня було очевидно, що прокуратура не зацікавлена в нормальному розслідуванні", - сказав адвокат журналістів Анатолій Попов.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

Нагадаємо, що 4 жовтня минулого року журналісти "Схем" Кирило Овсяний та Олександр Мазур повідомили про напад у державному Укрексімбанку. Голові правління Євгену Мецгеру під час інтерв'ю не сподобалося одне із запитань. Він наказав охороні відібрати камери та дістати з них запис.

У результаті сталася сутичка. Знімальна група викликала на місце поліцію. Укрексімбанк звинуватив журналістів у спробі отримати інформацію з обмеженим доступом.

Пізніше двох співробітників Укрексімбанку відсторонили, а Мецгер звільнився сам.