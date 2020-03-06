Екс-голові Дніпровського райсуду повідомили про підозру у справі Майдану

Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому голові Дніпровського районного суду міста Києва в рамках розслідування справ Майдану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Слідство встановило, що колишній голова суду, а нині адвокат, у лютому 2014 року організував незаконне втручання в систему документообігу суду та винесення неправосудних ухвал про застосування відносно 11 незаконно затриманих протестувальників запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Екс-голова суду підозрюється у:
Зазначається, що у разі доведення вини, колишньому голові Дніпровського райсуду загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд заочно взяв під варту двох екс-правоохоронців у справах Майдану. Рішення суду дозволить розпочати процес екстрадиції обвинувачених, які, ймовірно, переховуються в Росії.
Крім того, станом на кінець лютого в ДБР перебуває 51 кримінальне провадження у справах Майдану.