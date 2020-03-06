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Экс-главе Днепровского райсуда сообщили о подозрении по делу Майдана

Новости » Политика     06.03.2020 - 20:23
Экс-главе Днепровского райсуда сообщили о подозрении по делу Майдана
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему главе Днепровского районного суда города Киева в рамках расследования дел Майдана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Следствие установило, что бывший глава суда, а ныне адвокат, в феврале 2014 года организовал незаконное вмешательство в систему документооборота суда и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 незаконно задержанных протестующих меры пресечения в виде содержания под стражей.

Экс-главу суда подозревают в:

  • сознательной организации вынесения судьями суда неправосудных постановлений (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины);
  • незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины);
  • незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что в случае доказательства вины, бывшему главе Днепровского райсуда грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что заочно взял под стражу двух экс-правоохранителей по делам Майдана. Решение суда позволит начать процесс экстрадиции обвиняемых, которые, предположительно, скрываются в России.

Кроме того, по состоянию на конец февраля в ГБР находится 51 уголовное производство по делам Майдана.

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