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Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука

Новини » Політика    21.02.2019 - 15:48
Суд залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму Чорнобука
Фото: Валерій Чорнобук (facebook.com/zakon i biznes)

Арешт продовжено до 27 березня

Голосіївський районний суд Києва 21 лютого продовжив запобіжний захід колишньому голові Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерію Чорнобуку у вигляді тримання під вартою до 27 березня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АР  Крим у Facebook

Як зазначається, суд задовільнив клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим про продовження запобіжного заходу.

"За результатами розгляду клопотання, останньому продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що 3 листопада 2018 року, Служба безпеки України та прокуратура Автономної Республіки Крим затримали в Києві колишнього голову Апеляційного суду АР Крим, який підозрюється у вчиненні дій передбачених ч.1 ст.111 КК України (державна зрада).

РБК-Україна писало, що 11 липня 2019 року Валерію Чорнобуку повідомили про підозру у вчиненні державної зради за ч.1 ст.111 КК України. Його звинувачують у допомозі РФ та її представникам у переході судів АР Крим на здійснення правосуддя на підставі законодавства Російської Федерації, що призвело до забезпечення функціонування незаконно створених судових органів, посилення заходів тимчасової окупації півострова Крим.

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