Екс-глава СБУ Смешко заявив про намір балотуватися у президенти

Фото: Ігор Смешко (twitter.com/cxemu)

Смешко заявив, що вже почав оформлення документів для подачі у ЦВК

Колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко заявив, що має намір балотуватись у президенти на виборах 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Смешко у Facebook.

Смешко повідомив, що вже почав оформлення документів для реєстрації Центральної виборчої комісії кандидатом у президенти.

"Дорогі Друзі, рішення, про яке Ви просили, прийнято. Почав оформлення документів для реєстрації в ЦВК кандидатом в Президенти України. Щиро вдячний усім Вам! Упевнений, разом - переможемо!", - заявив Смешко.

Відмітимо, з 1997 по 200 роки Смешко був начальником головного управління розвідки Міноборони України. У 2003 році був призначений главою СБУ, яку очолював до лютого 2005 року. У 2014 році став радником президента України Петра Порошенка, а згодом очолив комітет з питань розвідки при президенті.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації двом претендентам на посаду президента. Члени ЦВК відмовили Велідченку у зв'язку з невідповідністю поданих до Комісії документів вимогам закону України "Про вибори Президента України", а Сергію Фаренюку відмовили через те, що його документи не відповідали вимогам закону й містили неточності та помилки.