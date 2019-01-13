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Экс-глава СБУ Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты

Новости » Выборы 2019    13.01.2019 - 21:20
Экс-глава СБУ Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты
Фото: Игорь Смешко (twitter.com/cxemu)

Смешко заявил, что уже начал оформление документов для подачи в ЦИК

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что намерен баллотироваться в президенты на выборах 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Смешко в Facebook.

Смешко сообщил, что уже начал оформление документов для регистрации Центральной избирательной комиссии кандидатом в президенты.

"Дорогие Друзья, решение, о котором Вы просили, принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в Президенты Украины. Искренне благодарен всем Вам! Уверен, вместе - победим!", - заявил Смешко.

Отметим, с 1997 по 200 годы был начальником главного управления разведки Минобороны Украины. В 2003 году был назначен главой СБУ, которую возглавлял до февраля 2005 года. В 2014 году стал советником президента Украины Петра Порошенко, а впоследствии возглавил комитет по вопросам разведки при президенте.

Экс-глава СБУ Смешко заявил о намерении баллотироваться в президенты

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации двум претендентам на пост президента. Члены ЦИК отказали Велидченко в связи с несоответствием представленных Комиссии документов требованиям закона Украины "О выборах Президента Украины", а Сергею Фаренюку отказали из-за того, что его документы не соответствовали требованиям закона и содержали неточности и ошибки.

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