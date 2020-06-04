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Екс-глава Пентагону розкритикував Трампа за ідею застосувати армію проти протестувальників

Новини » В світі     04.06.2020 - 05:56
Екс-глава Пентагону розкритикував Трампа за ідею застосувати армію проти протестувальників

Меттіс назвав Трампа першим президентом, який намагається роз'єднати американський народ

Колишній очільник Пентагону, генерал у відставці Джеймс Меттіс, гостро розкритикував ініціативу президента США залучити армію для придушення протестів у країні. За його словами, Трамп намагається не об'єднати, а роз'єднати американський народ.

Про це повідомляє CNN.

Меттіс закликав відкинути будь-яку уяву про американські міста як про "поле битви", де військові в уніформі мають домінувати.

"Вдома ми повинні використовувати своїх військових лише тоді, коли в цьому виникає дуже рідкісна потреба з боку губернаторів штатів. Якщо мілітаризувати нашу відповідь, як це сталося в Вашингтоні, створюється конфлікт - хибний конфлікт - між військовими та цивільним суспільством", - заявив Меттіс.

"Дональд Трамп - це перший президент у моєму житті, який не прагне об'єднати американський народ - навіть не претендує на те, щоби спробувати. Натомість він намагається роз'єднати нас", - додав він.

Зазначимо, що протести в Сполучених Штатах почалися 25 травня в Міннесоті. Під час затримання темношкірого американця Джорджа Флойда поліцейські застосували задушливий прийом. Флойд помер у реанімації через декілька годин.

Мирні протести в США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда поступово переросли в масові заворушення.

Нагадаємо, у район Вашингтона стягнули близько 1,6 тисяч військових, вони перебувають у підвищеній бойовій готовності.

Раніше Трамп пригрозив застосуванням армії для придушення масштабних протестів, які спалахнули в США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда.

У свою чергу глава Пентагону Марк Еспер заявив, що не підтримує застосування військ проти протестувальників в рамках "Закону про повстання".

Згодом Трамп заявив, що вже не вважає за необхідне використання військових для придушення протестів у країні.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампДжеймс Меттіспротесты в США
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