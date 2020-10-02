Фонд держмайна звільнив керівника ОГХК

Фото: Пітер Девіс (прес-служба)

Пітера Девіса звільнено на підставі отриманих фактів щодо порушення трудового контракту

Фонд державного майна України видав наказ про звільнення в.о. голови АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" Пітера Девіса.

Про це повідомляє прес-служба ФДМ, передає "БизнесЦензор".

Як повідомляють в прес-службі, Девіс звільнений на підставі отриманих фактів про порушення трудового контракту, висвітлених у зверненнях народних депутатів, Служби безпеки України та членів правління ОГХК.

Зкорема, Фонд зазначає, що у вересні 2020 року Девіс прийняв рішення відновити продаж продукції Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, що входить в структуру ОГХК, компаніям, які підконтрольні старому менеджменту ОГХК, яких усунули через неефективне управління та корупцію.

При цьому Девіс наказав зупинити відвантаження продукції компаніям, які є сумлінними учасниками ринку.

"За останні два тижні П. Девіс особисто погодив більш як десять контрактів і доповнень до угод з підконтрольними екс-менеджментом ОГХК компаніями. Крім того, протягом останніх десяти днів він підписав ряд наказів на відвантаження продукції на користь таких компаній", - повідомляє ФДМ.

Фонд заявляє, що Девіс фактично заблокував діяльність правління ОГХК, викравши печатку компанії, вдавшись до дій, які призвели до вимивання фінансових ресурсів з ОГХК.

"Одним з останніх розпоряджень П. Девіса була інструкція про продаж 1 млн доларів США, які були зарезервовані на рахунках ОГХК для виплати заробітної плати, з подальшим розпорядженням здійснити платежі на користь афілійованих з колишнім менеджментом ОГХК компаній", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" знаходиться під управлінням Фонду державного майна і є одним з найбільших у світі виробників титанової сировини.

Підприємство входить в програму великої приватизації, реалізація якої продовжиться після макроекономічної стабілізації.