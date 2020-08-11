ОГХК надала звіт за перше півріччя 2020

Фото: ОГХК (з відкритих джерел)

Виробничі показники філій ОГХК продемонстрували зростання

Державна Об'єднана гірничо-хімічна компанія опублікувала звіт за перше півріччя 2020 року. Виробничі показники філій ОГХК - Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК - в більшості своїй продемонстрували зростання.

Про це повідомляє прес-служба ОГХК.

Іршанський ГЗК виробив за перше півріччя 2020 року 92,4 тис. тонн ільменітового концентрату, що на 13% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Своєю чергою виробництво дистен-силлиманитового порошкоподібного концентрату і дистен-силлиманитового великого концентрату зросло на Вільногірському ГМК на 36% і 33% відповідно. Загальний показник виробництва дистен-силлиманитового концентрату склав 3,5 тис. тонн.

Виробництво кварцового піску на Вільногірському ГМК зросло з 7,4 тис. тонн до 32,4 тис. тонн. Обсяги виробництва рутилового концентрату не перевищили минулорічні показники.

Фото: динаміка виробництва ОГХК (facebook.com / Пітер Девіс)

На ОГХК пояснюють показники зростання зміною виробничих орієнтирів, знаходженням нових ринків збуту і новими технологіями збагачення сировини.

"Ми створили для ОГХК новий фінансовий план і програму модернізації, які передбачають оптимізацію ресурсної бази підприємств, які входять в структуру компанії. Раціональний підхід до виробництва і комплексне використання потужностей родовищ для нас не менш важливо, ніж показники максимального прибутку", - зазначив т.в.о. голови правління ОГХК Пітер Девіс.

Нагадаємо, ОГХК знаходиться в управлінні Фонду держмайна України і входить до переліку об'єктів великої приватизації.

Активи ОГХК за підсумками 2018 року оцінено в 3,4 млрд грн.