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Кабмін призначив керівника Держаудитслужби

Новини » Політика     29.04.2020 - 16:18
Кабмін призначив керівника Держаудитслужби
Фото: Геннадій Пліс (kievcity.gov.ua)

Новим головою Держаудитслужби став Геннадій Пліс

Кабінет міністрів призначив Геннадія Пліса новим керівником Державної аудиторської служби. Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє РБК-Україна.

Відповідно до розпорядження Кабміну № 456-р Пліса призначили на посаду шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

"Погодитися з пропозицією Міністра фінансів України Марченка С. М. щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Державної аудиторської служби України шляхом укладення контракту про проходження державної служби", - йдеться у повідомленні.

Пліс працював заступником міністра фінансів в уряді Олексія Гончарука. У грудні 2017 року Геннадія Пліса було звільнено з посади першого заступника голови КМДА. У 2018 році його призначили заступником державного секретаря Кабміну.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів також призначив нового керівника Державної податкової служби. Ним став Олексій Любченко.

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