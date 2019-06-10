Екс-голова Апеляційного суду Криму Чорнобук звільнений з-під варти

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва про продовження терміну утримання під вартою колишнього голови Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерія Чорнобука, підозрюваного у державній зраді. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК

Київський апеляційний суд скасував ухвалу Голосіївського районного суду Києва, яким було продовжено термін утримання під вартою колишньому голові Апеляційного суду АР Крим, відповідно, він звільнений з-під варти.

Позиція захисту ґрунтувалася на тому, що підозрюваний є чинним суддею, оскільки 29 листопада 2018 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав протиправним і скасовано постанову Верховної ради від 29 вересня 2016 року "Про звільнення судді".

Згідно з законом України "Про судоустрій і статус суддів" скасування постанови ВР України "Про звільнення судді" не є підставою для поновлення на посаді судді, тобто особа не отримала статус судді, повідомили в прокуратурі. Рішення питання про звільнення з посади судді, відповідно до чинного законодавства, належить виключно до повноважень Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт колишньому голові Апеляційного суду Криму Валерію Чернобуку. У липні 2018 року співробітники прокуратури і СБУ провели обшуки в приміщеннях, в яких проживав Чорнобук. Пізніше колишнього працівника феміди оголосили в розшук, бо він переховувався від слідства.

3 листопада 2018-го екс-голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, який підозрюється у державній зраді, затримали в Києві.

Чорнобук відкидав всі звинувачення в підтримці російських властей Криму, повідомляючи, що після анексії був "змушений покинути свій пост" і переїхати до сім'ї в Дніпро. За його словами, його буквально вигнали з роботи в Криму, не видавши ні трудове, ні особиста справа.