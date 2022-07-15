Екс-генерал США пояснив, чому не можна піддаватися на ядерний шантаж Росії

"Я вважаю, що НАТО або менша коаліція на чолі зі Сполученими Штатами повинні поставити мету поразки Росії в Україні - за допомогою їх військово-повітряних сил і українських сухопутних, військово-морських і військово-повітряних сил", - каже він.

Екс-генерал США застеріг, не можна допустити, щоб ядерні загрози Росії використовувалися як щит.

"Використовувалися будь-якою ядерною державою, яка реалізує свої злі цілі, використовуючи свої звичайні збройні сили. Я вважаю, що Захід тільки заохочує ще більшу агресію, поступаючись цим загрозам", - підсумував Марк Арнольд.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що планують до осені розгорнути свої недавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів по Сполученим Штатам.

При цьому нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що перша важка міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" стане на бойове чергування до кінця цього року.

Крім того, у Росії продовжують лунати заяви про серійне виробництво ядерних ракет.

Втім, на думку глави української розвідки Кирила Буданова, в Москві чітко розуміють, що використання ядерної зброї просто прискорить розпад Російської Федерації.

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