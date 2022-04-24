ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названо місця дислокації. Росія анонсувала розгортання нових ракет "Сармат"

Новость на русском →
Москва, Неділя 24 квітня 2022 02:13
Названо місця дислокації. Росія анонсувала розгортання нових ракет "Сармат" Пуск ракети "Сармат" (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Росія заявила в суботу, що планує до осені розгорнути свої недавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів по Сполученим Штатам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ракети "Сармат" здатні нести 10 або більше ядерних боєголовок і помилкових цілей, а також вражати цілі за тисячі кілометрів. Випробування нової ракети на цьому тижні знаменують собою демонстрацію сили Росії світу. За словами російських чиновників, ракети будуть розгорнуті в одному з підрозділів Красноярського краю РФ, приблизно в 3000 км на схід від Москви.

Нові ракети будуть розміщуватися на тих же майданчиках і в тих же шахтах, що і ракети "воєвода" радянської епохи, які вони замінюють. Заявлено, що "Сармати" будуть перебувати на озброєнні Російської Федерації не менше 30-40 років.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає