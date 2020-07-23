Екс-директора оборонного підприємства запідозрили у розтраті 5 млн гривень

Правоохоронці задокументували незаконну діяльність екс-директора підприємства зі складу державного концерну "Укроборонпром". Директора підозрюють у розтраті майже 5 млн гривень під час виконання державного замовлення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як вважає слідство, підприємство отримало фінансування від Міністерства оборони на закупівлю партії стрілецького озброєння у західних партнерів. Отримані кошти посадовець використав не за призначенням, внаслідок чого оплата контракту не відбулася вчасно, тож реалізацію контракту було зірвано.

"Протиправні дії посадовця призвели до позову європейських партнерів щодо накладання штрафних санкцій на держпідприємство за невиконання умов і термінів контракту", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи екс-директора підприємства, в ході яких отримали додаткові докази його незаконної діяльності. Посадовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше розтрату державних коштів на ремонті міжнародного аеропорту "Ужгород" викрила СБУ в Закарпатській області; про підозру повідомили трьом фігурантам.

Крім того, розкрадання на будівництві Подільського мосту у Києві викрили правоохоронці; сума завданого збитку може перевищувати 80 млн гривень.