В Ужгороді викрили розтрату держкоштів на реконструкції аеропорту

Фото: затримання підозрюваних (ssu.gov.ua)

Чиновники завдали збитків державі на майже 1 млн гривень

У Закарпатській області правоохоронці викрили розтрату бюджетних коштів на реконструкції міжнародного аеропорту "Ужгород". У розтраті підозрюють посадовців комунального авіапідприємства.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

У 2016 році комунальне підприємство оголосило тендер на виконання реконструкції аеропорту вартістю 7 млн гривень. Слідство підозрює, що посадовці підприємства вступили у змову з підконтрольною фірмою-підрядником для привласнення частини виділених коштів.

"Для реалізації оборудки зловмисники внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію. Керівник структури, попри очевидні порушення умов тендеру, підписав акт з висновком про належне виконання послуг з реконструкції", - розповіли в СБУ.

Експертиза встановила, що протиправні дії посадовців завдали державі майже 1 млн гривень збитків.

Колишньому керівнику аеропорту та директору фірми-підрядника повідомили підозри за 3 статтями, а інженеру з технічного нагляду - за чотирма. Підозрюваним загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, у розтраті зерна на понад 50 млн гривень запідозрили депутата Долинської міської ради у Кіровоградській області.