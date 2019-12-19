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Екс-чиновниці ГМС з скандальної спецоперації НАБУ оголосили підозру

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 20:47
Екс-чиновниці ГМС з скандальної спецоперації НАБУ оголосили підозру
Фото: Діна Пімахова (facebook.com osce.odihr)

Дії Пимаховой кваліфіковані як одержання неправомірної вигоди посадовою особою

У четвер, 19 грудня, детективи НАБУ щодо процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру колишнього першого заступника голови Державної міграційної служби України Дине Пимаховой в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як повідомляється, дії екс-чиновниці кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України ( "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою").

За даними слідства, в червні 2017 року підозрювана запропонувала організувати оформлення виду на проживання в Україні громадянина В'єтнаму на один рік з можливістю продовження строку до трьох років. За надання такої послуги чиновниця вимагала та, як наслідок, отримала неправомірну вигоду в розмірі 1,8 тис. доларів.

Крім того, як встановило слідство, в серпні 2017 року Пімахова запропонувала організувати придбання громадянином Ірану громадянства України за нібито територіальне походження, яке повинно підтверджуватися завідомо неправдивими офіційними документами. Це б дозволило іноземцю отримати паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. У цьому випадку Пихомина за забезпечення процесу оформлення та видачі документів просила неправомірну вигоду у розмірі 30 тис. доларів.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2017 року.

Нагадаємо, в травні 2018 року детективи НАБУ отримали доступ до документів фірми в рамках розслідування кримінального провадження про можливе одержання неправомірної вигоди колишнім першим заступником голови ДМС Діною Пимаховой.

Крім того, детективи НАБУ провели обшуки у секретаря колишнього першого заступника голови ДМС Діни Пимаховой в рамках кримінального провадження за фактом можливого отримання екс-чиновницею неправомірної вигоди у 1,8 тис. доларів.

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