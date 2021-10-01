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Екс-посадовцю РНБО висунули обвинувачення в держзраді

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 14:35
Екс-посадовцю РНБО висунули обвинувачення в держзраді Фото: екс-посадовцю РНБО висунули обвинувачення в держзраді (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Колишньому посадовцю Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) висунуто обвинувачення. Його підозрюють в державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Завершено досудове розслідування стосовно колишнього посадовця адміністрації президента України та апарату Ради національної безпеки і оборони. Зловмисник обвинувачується у державній зраді", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, екс-чиновник передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі українські органи влади.

Так, під час спецоперації, контррозвідка СБУ викрила і заблокувала протиправну діяльність зловмисника.

Слідство встановило, що посадовець був завербований іноземною спецслужбою. Його так званих "зарубіжних кураторів" цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ.

Наразі колишньому чиновнику вручено обвинувальний акт.

Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

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