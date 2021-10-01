Екс-посадовцю РНБО висунули обвинувачення в держзраді
Колишньому посадовцю Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) висунуто обвинувачення. Його підозрюють в державній зраді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
"Завершено досудове розслідування стосовно колишнього посадовця адміністрації президента України та апарату Ради національної безпеки і оборони. Зловмисник обвинувачується у державній зраді", - йдеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, екс-чиновник передавав представникам іноземної спецслужби секретну інформацію про вищі українські органи влади.
Так, під час спецоперації, контррозвідка СБУ викрила і заблокувала протиправну діяльність зловмисника.
Слідство встановило, що посадовець був завербований іноземною спецслужбою. Його так званих "зарубіжних кураторів" цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ.
Наразі колишньому чиновнику вручено обвинувальний акт.
Матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ скеровано до суду.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.