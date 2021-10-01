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Экс-чиновнику СНБО предъявили обвинение в госизмене

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Украина, Пятница 01 октября 2021 14:35
Экс-чиновнику СНБО предъявили обвинение в госизмене Фото: экс-чиновнику СНБО предъявили обвинение в госизмене (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Бывшему должностному лицу Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предъявлено обвинение. Его подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Завершено досудебное расследование в отношении бывшего чиновника администрации президента Украины и аппарата Совета национальной безопасности и обороны. Злоумышленник обвиняется в государственной измене", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, экс-чиновник передавал представителям иностранной спецслужбы секретную информацию о высших украинских органах власти.

Так, во время спецоперации контрразведка СБУ разоблачила и заблокировала противоправную деятельность злоумышленника.

Следствие установило, что чиновник был завербован иностранной спецслужбой. Его так называемых "зарубежных кураторов" интересовали сведения гостайны, к которым он имел допуск и фактический доступ.

Сейчас бывшему чиновнику вручен обвинительный акт.

Материалы уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ направлены в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Служба безопасности Украины СНБО
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