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Экс-чемпион WBC стремится боксировать с Усиком: есть одно препятствие

Фото: Деонтей Уайлдер (слева) в лагере Луиса Ортиса (facebook.com/bronzebomber)
Автор: Антон Федорцив

Бывший обладатель чемпионского пояса в хевивейте по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил о готовности выйти в ринг против украинского чемпиона Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring.

36-летний американец хочет провести бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Он также напомнил о своем "меценатском" подходе к титульным поединкам.

"Определенно хочу провести бой с Усиком. Вряд ли я тот, кто получает возможности от других боксеров. Когда на вершине был я, то пытался осчастливить "титульниками" других бойцов. Приятно осознавать, что я изменил их жизни", – признался Уайлдер.

Преградой к потенциальному бою с Усиком может стать финский боксер Роберт Хелениус. На 15 октября в Нью-Йорке назначен их очный поединок. Для американского боксера этот поединок станет 46-м в профессиональной карьере. Он одержал 42 победы в хевивейте, но в 2020-2021 гг. дважды проиграл нокаутом Тайсону Фьюри.

Ранее менеджер Усика Угас Климас заявил интерес украинского боксера к бою с Уайлдером. Правда, команда чемпиона решила подождать итогового результата поединка с финном.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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Александр УсикБоксДеонтей Уайлдер