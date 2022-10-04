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Екс-чемпіон WBC прагне боксувати з Усиком: є одна перешкода

Фото: Деонтей Вайлдер (ліворуч) у таборі Луїса Ортіса (facebook.com/bronzebomber)
Автор: Антон Федорців

Колишній володар чемпіонського пояса в хевівейті за версією WBC Деонтей Вайлдер заявив про готовність вийти в ринг проти українського чемпіона Олександра Усика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.

36-річний американець хоче провести бій із чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Він також нагадав про свій "меценатський" підхід до титульних поєдинків.

"Однозначно хочу провести бій із Усиком. Навряд я той, хто отримує можливості від інших боксерів. Коли на вершині був я, то намагався ощасливити "титульниками" інших бійців. Приємно усвідомлювати, що я змінив їхні життя", – зізнався Вайлдер.

Перепоною до потенційного бою з Усиком може стати фінський боксер Роберт Хеленіус. На 15 жовтня у Нью-Йорку призначений їхній очний поєдинок. Для американського боксера цей поєдинок стане 46-м у професіональній кар'єрі. Він здобув 42 перемоги в хевівейті, але в 2020-2021 рр. двічі програв нокаутом Тайсону Ф'юрі.

Раніше менеджер Усика Угас Клімас заявив інтерес українського боксера до бою з Вайлдером. Щоправда, команда чемпіона вирішила зачекати підсумкового результату його поєдинку з фіном.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Олександр УсикБоксДеонтей Уайлдер