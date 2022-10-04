Экс-чемпион WBC стремится боксировать с Усиком: есть одно препятствие

Бывший обладатель чемпионского пояса в хевивейте по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил о готовности выйти в ринг против украинского чемпиона Александра Усика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Ring .

36-летний американец хочет провести бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Он также напомнил о своем "меценатском" подходе к титульным поединкам.

"Определенно хочу провести бой с Усиком. Вряд ли я тот, кто получает возможности от других боксеров. Когда на вершине был я, то пытался осчастливить "титульниками" других бойцов. Приятно осознавать, что я изменил их жизни", – признался Уайлдер.

Преградой к потенциальному бою с Усиком может стать финский боксер Роберт Хелениус. На 15 октября в Нью-Йорке назначен их очный поединок. Для американского боксера этот поединок станет 46-м в профессиональной карьере. Он одержал 42 победы в хевивейте, но в 2020-2021 гг. дважды проиграл нокаутом Тайсону Фьюри.

Ранее менеджер Усика Угас Климас заявил интерес украинского боксера к бою с Уайлдером. Правда, команда чемпиона решила подождать итогового результата поединка с финном.